Euro 2021 EN DIRECT : Les choses sérieuses commencent avec les 8es de finale...Bale et les Gallois premiers de cordée ?

BONJOUR LA FAMILLE !

Après deux journées interminables sans aucun match à se mettre sous la dent, l’Euro entre enfin dans le vif du sujet, après quinze jours de matchs plus ou moins intéressants pour éliminer trois équipes et demi. Les deux premiers huitièmes de finale au programme ne sont pas digoulasses : les Gallois de Bale contre les Danois transfigurés depuis ce qui leur est tombé dessus au premier match, et puis le bel outsider italien, assez nettement favori face à l’Autriche. Si vous voulez tout savoir sur les compos, les peittes infos du jour, l’état de forme de nos Bleus, la dernière boulette de l’UEFA, la dernière blessure d’Eden Hazard, c’est par ici que ça se passe.

» On ouvre à 9h45, c’est samedi, c’est détente !