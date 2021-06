Macédoine du Nord-Pays-Bas EN DIRECT: Les Oranje pour le perfect... Suivez la rencontre avec nous

17h00: Match très attendu à Amsterdam car, sachez-le, on n'y a peu goûté les deux premiers matchs de la sélection malgré les victoires. Le jeu proposé et surtout la compo en 5-3-2 de l'ami Franky De Boer sont sujets à critique. Pour certains, les Pays-Bas ça joue en 4-3-3 et pis c'est tout.