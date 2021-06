Hongrie – France Euro 2021 EN DIRECT : Griezmann égalise... Les Bleus respirent un peu mieux

La qualif' au bout ? L’équipe de France, après avoir battu l’Allemagne 1-0 mardi, joue son deuxième de poule à Budapest contre la Hongrie. Plus de 60.000 supporteurs hongrois vont pousser leur équipe à battre les champions du monde et les favoris de cet Euro. Griezmann et sa bande devront aussi s’accommoder de la chaleur. On annonce plus de 30 degrés à la Puskas Arena cet après-midi. Cela pourrait avoir son importance. L’équipe de France va être confrontée à un bloc bas très défensif. On devrait avoir un match complètement différent du duel contre l’Allemagne. L’équation est simple : une victoire et la France sera qualifiée pour les 8es de finale ! Je vous laisse prendre l’apéro et déjeuner tranquille et on se retrouve vers 14 h, à une heure du coup d’envoi… A tout'

>> Rendez-vous à 14 h