Paul Pogba, énorme ce mardi soir lors de France-Allemagne à Munich, pendant l'Euro 2021. — Franck Fife / AFP

Un France - Allemagne, ce n’est jamais anodin. Alors quand cette affiche doit donner le ton de la campagne des deux équipes dans l'Euro, l’enjeu devient colossal. Les Bleus ne se sont pas manqués ce mardi soir à Munich et auraient pu gagner ce match bien plus largement que par le tarif minimum (1-0). Vous pouvez maintenant vous faire plaisir en évaluant les 13 joueurs utilisés par Didier Deschamps. Désolé, il n’est pas possible de juger Mats Hummels, l’unique buteur de cette belle soirée (enfin, vue de France).

Si le système de notation ne fonctionne pas sur votre mobile, cliquez ici.