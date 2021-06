Autriche-Macédoine du Nord Euro 2021 EN DIRECT : Lainer douche l'enthousiasme des Macédoniens...

Oui oui, c'est pas la plus belle affiche, mais vous vous êtes promis de suivre TOUS les matchs de l'Euro, et en rigolant avec vos potes vous avez forcément entouré cette rencontre sur le programme. Nous aussi. En attendant de voir si les Pays-bas sont aussi délicieux à voir jouer que ce que suppose leur liste, et après l'intensité d'Angleterre-Croatie, on va découvrir le football d'ailleurs. Car c'est aussi ça, l'Euro.

Alors côté pile, on a l'Autriche, qu'on connait quand même un peu, mais qui n'a jamais dépassé la phase de poules. En 2016, elle avait terminé derrière la Hongrie et l'Islande. Mais quand on a Alaba, futur joueur du Real, et Sabitzer dans ses rangs, faut bomber le torse un peu.

Côté face, la Macédoine du Nord fête sa première participation à un Euro. En phase de qualif, elle a perdu deux fois contre l'Autriche. Mais la légende du Genoa Pandev et ses copains ont tapé l'Allemagne 2-1 au printemps. Gare à Bardhi, le Messi argentin, redoutable sur coup franc.

>> Pour le match le plus hipster de cet Euro, on se retrouve à 17h30 !