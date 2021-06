UBB-Clermont EN DIRECT : Un duel de costauds pour rejoindre le dernière carré... Suivez ce barrage avec nous dès 20h45

Bonsoir à tous les amis !!!!!!!! On se retrouve ce samedi soir au stade Chaban-Delmas pour le deuxième barrage des phases finales entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont. Un duel de costauds entre les hommes de Christophe Urios et Franck Azéma ! L'UBB veut continuer à écrire l'histoire et se qualifier pour la première fois pour les demi-finales alors que les Clermontois veulent retrouver le dernier carré. Rendez-vous dès 20h pour l'avant-match...