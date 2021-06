Cristiano Ronaldo de dos, et Adrien Rabiot — Thibault Camus/AP/SIPA

Il y a toujours un certain charme à voir des joueurs habitués à jouer dans le même camp s’affronter épisodiquement (et vice versa). L’Euro, et les rencontres internationales dans leur globalité, offre cette possibilité. Prenez Adrien Rabiot : le Français retrouvera Cristiano Ronaldo​, son illustre coéquipier à la Juve, lors du dernier match de la phase de poules contre le Portugal. Et à défaut de se chambrer, les deux hommes ont échangé sur la compétition à venir, comme l’a avoué le duc en conférence de presse à Clairefontaine.

« Après le dernier match, en club on avait discuté un peu de l’Euro avec Cristiano. Il a dit qu’on avait une équipe très forte et solide mais il m’a dit ''faites attention à nous, quand même.'' Je pense que c’est un rendez-vous qu’il attend avec impatience. »

Lemar a regardé Espagne-Portugal

Thomas Lemar, également de passage devant la presse avant l’entraînement de 17h30, n’a lui pas pris de nouvelles de son pote João Félix après l’amical Espagne-Portugal de la veille, mais le joueur de l’Atlético a pris soin de regarder la rencontre : « c’était assez serré. On voit que peu importent les équipes, ça sera des matchs très disputés. »