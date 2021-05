Andrea Pirlo ne sera resté qu'une saison sur le banc de la Juventus Turin. — Insidefoto

Une grande carrière de joueur n’a jamais été une garantie pour des débuts réussis sur le banc. Ils sont nombreux à pouvoir en témoigner. Et Andrea Pirlo est venu s’ajouter à la liste ce vendredi. L' ancien milieu de terrain a été licencié par la Juventus au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d’Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions.

Allegri de retour

« Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons prononcer à la fin de cette expérience particulière vécue ensemble », a affirmé dans un communiqué le club bianconero, qui n’a pris que la 4e place en Série A après neuf titres d’affilée.

Selon la presse locale, Massimiliano Allegri, qui avait occupé la fonction de 2014 à 2019, devrait faire son retour sur le banc turinois. En cinq saisons, il n’avait jamais laissé filer le championnat et avait atteint deux fois la finale de la C1.