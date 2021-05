Christophe Galtier pourrait bien être le prochain entraîneur de l'OGC Nice. — AFP

Occupé par le titre de champion de France qui lui tend les bras avec le Losc, qui sera sacré dimanche soir en cas de victoire à Angers, Christophe Galtier poursuit en parallèle sa réflexion sur son futur. Lié à Lille jusqu’en 2022, l’entraîneur des Dogues ne devrait pas aller au bout de son bail dans le Nord et écoute attentivement les propositions extérieures qui lui sont faites.

Outre Lyon, l’OGC Nice aurait fait de Galtier sa priorité pour relancer le projet d’INEOS, après une saison manquée à tous points de vue en Ligue 1. Selon L'Equipe, les Aiglons tiendraient même la corde dans ce dossier. En plus d’un bon gros contrat et d’un salaire à l’avenant, le coach lillois se serait vu promettre un mercato ambitieux et une jolie marge de manœuvre sur les choix sportifs de l’OGC.

Nice frapperait un immense coup

Si personne en interne ne souhaite évoquer ce sujet à voix haute, du fait notamment de l’enjeu du match des Lillois à Angers, plusieurs sources indirectement liées au club assurent que l’affaire est bel et bien sur le point d’être bouclée. Journaliste très bien informé sur le mercato du côté de chez Sky Sport Italia, Fabrizio Romano a de son côté annoncé que Galtier était attendu sur la Côte d’Azur dans « les prochains jours ».

S’il venait à signer le possible futur champion de France, les Aiglons réussiraient là un énorme coup, eux qui sont certains de ne pas participer à aucune campagne européenne la saison prochaine.