Place à l’épisode numéro 34 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent le nouveau succès (0-4) des Canaris à Dijon, formation déjà reléguée en Ligue 2. Le FC Nantes (18e et barragiste), qui en est à quatre victoires de rang, dégage une force mentale inattendue. L’entraîneur Antoine Kombouaré est-il celui qui a tout changé ?

Dimanche soir, le FCN accueillera Montpellier pour assurer définitivement sa place en Ligue 1. Les Héraultais sont-ils déjà en vacances ? Pour la der de Michel Der Zakarian​, les Montpelliérains peuvent-ils tout donner ? Un petit sondage a d’ailleurs été posté sur le compte Twitter de Sans Contrôle.

Enfin, il sera question des différents scénarios possibles pour cette dernière journée de Ligue 1 pour le maintien. Qui peut être barragiste ? Qui peut se sauver directement ?

