La joie des Nantais à Troyes le 29 avril 2001. — DENIS CHARLET / AFP

Vingt ans, et certains n’ont peut-être plus toutes leurs dents… Le 12 mai 2001, le FC Nantes était sacré champion de France de Division 1 après un succès (1-0) contre Saint-Etienne. Un ultime succès, synonyme de huitième étoile (et toujours la dernière depuis) pour le club des bords de l’Erdre.

20 Minutes​ vous propose un petit flash-back sous forme de jeu, ou plutôt de quiz. Allez, on va voir si vous êtes incollable sur l’ensemble de la saison 2000-2001 des Nantais. Vous êtes prêts, c’est parti pour un test de 15 questions sur les Canaris d’il y a 20 ans. Bon courage.