FC Nantes-Bordeaux EN DIRECT: Les Canaris font la course en tête, les Girondins sont amorphes

Peur sur la ville. Le FC Nantes (18e et barragiste) joue très gros ce samedi midi face à Bordeaux. Les Canaris jouent leur survie en Ligue 1. Une victoire (la troisième d’affilée) permettrait aux hommes de Kombouaré de revenir à seulement deux points de leur adversaire du jour. Bordeaux (15e) peut se contenter d’un point aujourd’hui pour entrevoir le maintien… Un point qui permettrait aux hommes de Gasset de laisser Nantes à cinq points à deux journées de la fin. Ce derby de l’Atlantique sent la poudre. On vous conseille d’être là et à l’heure. A toute.

>> Début du live à 12 h 45