Barcelone-PSG EN DIRECT : Les Parisiennes visent leur première finale de C1 après le nul à l'aller

« On n'avait pas été au niveau d'une demi-finale. On est capables de faire beaucoup plus et beaucoup mieux ». Après le nul un peu heureux du match aller, pendant lequel la gardienne parisienne Edler avait dû faire des miracles. Olivier Echouafni avait donné rendez-vous à ses joueuses dimanche en Catalogne pour aller (enfin) chercher leur première finale de Ligue des champions. Nous y voilà, avec un petit air de foot d'avant, puisque 1.000 supporters auront le droit d'applaudir leurs championnes dans le Mini Estadi Johan Cruyff. Il manquera toujours Diani à Paris, et le rapport de force est défavorable vu le score du match aller, mais tout le monde a bien en tête le renversement de situation en quarts contre les ogres lyonnaises. Il y a la place. Rendez-vous un peu avant midi.