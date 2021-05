Bordeaux-Rennes EN DIRECT : Les Girondins devant grâce à Mara face à des Bretons à 10

Saluuuuuuuut ! On se retrouve pour le déjeuner au Matmut Atlantique (et nos millions de suiveurs en Asie !!!) pour ce Bordeaux-Rennes. Une affiche bien plus importante que le laisse penser son horaire… Il s’agit en effet d’un match capital dans cette fin de saison entre les Bretons qui peuvent reprendre la 5e place à Lens et l’OM et des Bordelais toujours plus proches de la zone rouge. Rendez-vous à 12h30 (lors votre entrée) pour les compos et l’avant-match…