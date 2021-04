Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! En attendant de retrouver bientôt les Lyonnaises et les Parisiennes pour une véritable finale de D1, on va avoir la chance d’assister à leur indécis quart de finale retour de Ligue des champions ce dimanche. Petit rappel de la situation : quintuple champion d’Europe en titre, l’OL a certes pris un sérieux avantage en l’emportant (0-1) à l’aller, le 24 mars au Parc des Princes, grâce à l’inévitable Wendie Renard. Mais ce jour-là, le PSG aurait mérité un meilleur résultat. Et surtout, Lyon a été forcé de faire reporter le match retour (prévu le 31 mars) en raison d’un cluster de Covid-19 dans ses rangs. Si bien que 15 joueuses et membres du staff ont été positifs au coronavirus ces dernières semaines, que le groupe n’a pas disputé le moindre match officiel depuis, et qu’il n'a pu reprendre l’entraînement collectif que vendredi. Autant vous dire qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre côté lyonnais pour cette énorme affiche.

