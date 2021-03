FOOTBALL Le Danemark et les Pays-Bas vont emboîter le pas de la Norvège et de l'Allemagne

L'équipe d'Allemagne avait envoyé un message juste avant le coup d'envoi contre l'Islande — Tobias Schwarz/AP/SIPA

Les matchs internationaux passent et les messages à l’attention du Qatar se succèdent. Après la Norvège et l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas vont à leur tour se mobiliser en soutien des travailleurs migrants dans les chantiers de la Coupe du monde 2022. L’équipe danoise l’a annoncé à la veille de son match contre la Moldavie, dimanche à Herning.

« Les joueurs de l’équipe nationale masculine ont décidé de marquer le besoin de changement au Qatar », a déclaré la Fédération danoise de football dans un communiqué. L’association a ajouté que cette manifestation était organisée conjointement avec l’équipe des Pays-Bas – qui a déjà laissé entendre qu’elle allait manifester à son tour – « et avec la possibilité que d’autres équipes nationales suivent cet exemple ».

Le Qatar sous le feu des critiques

Les équipes de Norvège​ et d’Allemagne ont déjà fait des gestes de protestation lors de leurs matchs de qualifications respectifs, dans les deux cas en portant des tee-shirts avec des messages sur les droits humains.

Le Qatar est sous le feu de critiques d’organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, beaucoup d’entre eux étant exploités et travaillant dans des conditions dangereuses, selon ces organisations, sur les chantiers liés à la prochaine Coupe du monde 2022. L’émirat assure de son côté avoir fait plus que tout autre pays dans la région afin d’améliorer leurs conditions.