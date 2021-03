Didier Deschamps — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Après avoir été accrochée par l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France​ doit se remettre en marche sur la pelouse (synthétique) du Kazakhstan. Pas une mince affaire à cause de paramètres extérieurs tels que le terrain, auquel les joueurs doivent s’habituer en 24 heures, ainsi que le long voyage, concède Didier Deschamps en conférence de presse de veille de match.

« Évidemment, la nuit a été plus ou moins courte pour trouver le sommeil. Et il y a une pelouse où mes joueurs ont moins l’habitude de jouer. C’est factuel. Match piège, je ne sais pas, mais il y a des difficultés supplémentaires par rapport à ce type de match. »

Des changements par rapport à l’Ukraine

Le sélectionneur des Bleus a en outre prévu de changer certaines choses dans son onze de départ par rapport à la rencontre contre l’Ukraine. « Il y en aura un certain nombre, ne me demandez pas combien, car je ne déciderai que demain de toutes les façons. En tous les cas, les 25 joueurs participent à la séance de veille de match. J’ai le choix, avec beaucoup de joueurs de haut niveau capables de jouer dans différentes positions. Ce n’est pas tout de mettre des joueurs offensifs, il faut créer des décalages, il y a différentes solutions et différents systèmes aussi. » Une manière de dire qu’il attend autre chose que ce qu’il a vu de ses hommes en milieu de semaine au stade de France.