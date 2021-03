L'équipe d'Allemagne, juste avant le coup d'envoi contre l'Islande — Tobias Schwarz/AP/SIPA

Pas de sanction de la Fifa contre l’Allemagne après le message envoyé par les onze titulaires de la Mannschaft avant le coup d’envoi de la rencontre contre l’Islande comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar​. La tenue de la compétition dans ce pays du Golfe est vivement contestée depuis la publication d’un article du Guardian faisant état de la mort de 6.500 ouvriers dans les chantiers du Mondial 2022.

« La Fifa croit en la liberté d’expression et au pouvoir du football pour susciter des changements positifs », a annoncé vendredi l’instance dans un communiqué transmis au SID, filiale sportive de l’AFP.

Le Gouvernement allemand applaudit

La veille, au moment de s’aligner pour écouter les hymnes nationaux, les joueurs allemands, opposés à l’Islande, se sont tenus côte à côte, chacun portant un t-shirt noir floqué d’une grande lettre blanche : les onze lettres formaient les mots « HUMAN RIGHTS » (droits humains en anglais).

« Nous voulions montrer clairement à l’opinion que nous n’ignorons pas cela », a déclaré après le match, conclu par une victoire 3 à 0, le milieu de terrain allemand Leon Goretzka. « Nous avons nous-mêmes tracé les lettres sur nos t-shirts, nous avons une large audience et nous pouvons formidablement l’utiliser pour envoyer des signaux en faveur des valeurs que nous défendons », a-t-il ajouté.

Ce geste a été salué par le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seiffert, pour qui il s’agissait « d’une bonne action ». « Il est bon de rappeler à nouveau les valeurs de notre démocratie libérale, à une époque où la démocratie n’est pas nécessairement en hausse dans le monde entier », a-t-il ajouté.

La Norvège avait précédé l’Allemagne

Mercredi, l’équipe de Norvège avait organisé une action similaire avant son match de qualification à Gibraltar (3-0), en portant avant le match des t-shirts proclamant : « Droits humains sur et hors du terrain ».

L’entraîneur Staale Solbakken avait justifié l’initiative en affirmant : « Il s’agit de faire pression sur la Fifa pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes ». Là aussi, la Fifa s’était abstenue de lui infliger une sanction alors qu’en règle générale la fédération internationale interdit les déclarations politiques dans le cadre des rencontres.