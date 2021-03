Pierre Ménès ne sera plus aux commentaires du jeu Fifa — Charlotte Schousboe / Canal+

La relation entre Pierre Ménès et EA n’a pas survécu aux récentes révélations sur le comportement sexiste du journaliste phare de Canal. EA France a déclaré ce jeudi mettre « immédiatement » un terme à sa collaboration avec Ménès, qui prête sa voix aux jeux Fifa depuis de nombreuses années. EA ajoute que celui-ci ne sera plus dans la cabine virtuelle des commentateurs dans FIFA 22​.

« Il est très important que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports Fifa », a tweeté le compte français de l’éditeur de jeux vidéo. « Sensible aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel », EA ne supprimera en revanche pas la voix de Pierre Ménès de FIFA 21 et conseille, à qui ne voudrait plus l’entendre dès aujourd’hui, de changer de langue dans les paramètres.