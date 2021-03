Salut les footix ! Ça se resserre en tête de Ligue 1. Le Losc a perdu contre les Crocos de Nîmes et se retrouve à portée du PSG et de l’OL qui s’affrontent à Lyon ce soir. Autant dire que l’enjeu sportif, en plus de l’affiche qui est déjà belle en soi, est absolument énorme. D’autant plus que derrière, Monaco n’a pas abdiqué non plus et reste à l’affût à la 4e place. Ce match vaut donc son pesant de cacahuète. Autre point positif, ce match précède une trêve internationale. Pas de Ligue des champions à l’horizon pour le PSG donc on peut penser qu’il n’y aura aucun calcul du côté des hommes de Pochettino. Bref, ce live est à manquer sous AUCUN prétexte.

>> Départ fictif du live à 20h45