Neymar est de loin le joueur le mieux payé de L1 — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Ce n’est étonnant pour personne, Neymar est le joueur le mieux payé de Ligue 1, et encore plus si on calcule le ratio salaire/temps de jeu. Selon le quotidien L'Equipe, qui publie vendredi le top 30 des salaires mensuels du championnat français, le Brésilien touche un poil plus de trois millions d’euros bruts par mois, soit quasiment un million de plus que son dauphin, Kylian Mbappé. L’attaquant français perçoit actuellement 25 millions d’euros annuels mais en cas de prolongation, ses émoluments pourraient s’élever à 30 millions sur le même laps de temps.

Derrière les deux monstres, c’est Marquinhos et Verratti qui ferment le podium avec des revenus mensuels évalués à 1,2 million d’euros. Plus largement, le top 10 est exclusivement composé de joueurs parisiens. Les premiers hors Paname sont Wissam Ben Yedder et Cesc Fabregas (11e et 13e de ce classement, avec 650.000 et 600.000 euros).

Paris et Monaco aussi en tête chez les entraîneurs

Enfin, chez les entraîneurs, la logique est la même. Mauricio Pochettino approche du million d’euros mensuels (940.000 pour être précis), loin devant son dauphin Niko Kovac (400.000 euros). Récemment nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli est troisième avec 300.000 euros. La crise ? Quelle crise ?