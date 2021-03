Angel Di Maria avait déjà été victime d'un cambriolage à Manchester, en 2015. — FRANCK FIFE / AFP

Le PSG n’a pas traîné. Moins de 24h après les cambriolages concomitants des domiciles d’Angel Di Maria dans les Hauts de Seine et du père de Marquinhos dans les Yvelines pendant la rencontre face à Nantes, le club parisien a décidé de monter en urgence un dispostif de sécurité supplémentaire pour accompagner ses joueurs dans les semaines à venir, selon l’Equipe.

En plus des traditionnels systèmes de vidéosurveillance et d’alarmes de dernière génération, le PSG va payer sur ses deniers personnels des agents de sécurité qui seront postés devant les domiciles de tous les joueurs de l’effectif professionnel 24h/24, comme il l’avait fait pendant plusieurs mois après les attentats de 2015.

Comme après les attentats de 2015

Une solution déjà employée par plusieurs joueurs de l’effectif (Neymar, Mbappé…) et qui ne représente pas non plus une assurance tout risque. Marquinhos s’était assuré le service d’un agent de sécurité qui avait mis en échec une autre tentative de cambriolage​ l’an passé dans son domicile personnel, et il est de nouveau une cible un an après. Quant à Di Maria, il avait déjà subi une intrusion traumatisante lors de son séjour en Angleterre en 2015, et plusieurs sources avancent qu’il employait lui aussi un agent de sécurité. En vain.

Déjà un agent de sécurité chez Di Maria

Selon les informations de 20 minutes, le préjudice estimé au domicile du père de Marquinhos, molesté pendant l'intrusion, est évalué à 1.500 euros d’argent liquide, en plus de sacs de luxe emportés. Une enquête en flagrance sur le cambriolage au domicile de Di Maria en présence des proches (qui n’ont pas croisé les cambrioleurs), a également été ouverte par le parquet de Nanterre, mais sans confirmation de l’estimation du préjudice établi. Selon l’Equipe et RMC, il dépasserait 500.000 euros.