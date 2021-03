Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite de Nove Mesto, le 13 mars 2021. — Lubos Pavlicek/AP/SIPA

Dommage qu’on arrive en fin de saison, parce que Quentin Fillon Maillet est en feu. Après sa victoire lors du sprint jeudi, le biathlète français a remporté la poursuite, ce samedi, à Nove Mesto. Il s’agit du premier doublé sprint-poursuite de sa carrière sur une étape de Coupe de monde, à 28 ans. Seuls Raphaël Poiré et Martin Fourcade, côté français, avaient réussi cette performance avant lui. Emilien Jacquelin, qui s'est arraché pour conserver sa 3e place, et Antonin Guigonnat, 6e, complètent le beau bilan des Bleus.

Mal parti avec une faute à chacun des deux tirs couchés (7e à ce moment-là), QFM s’est ressaisi sur le debout, signant notamment un dernier 5/5 de folie sous haute pression, car ils étaient arrivés à six en même temps sur le pas de tir pour la gagne. Seul Jacquelin a également fait le plein, mais il n’a pu suivre son compatriote dans le dernier tour et s’est même fait doubler par Johannes Boe.

Quentin et Emilien ressortent en tête ! Quelle fin de course ! 💪🇫🇷

#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/hlDXxkZiNx — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 13, 2021

« C’était difficile de partir devant, il fallait gérer, et j’ai fait ces deux premières fautes qui font que je me retrouve dans un groupe d’athlètes très dense. Je me suis dit qu’il allait falloir être fort pour aller la chercher, qu’il n’y avait plus le droit à l’erreur, et je n’en ai plus fait, savoure le vainqueur du jour. Je suis vraiment content de faire ce doublé. En partant devant, j’étais un peu plus tendu que sur le sprint. »

Cette nouvelle victoire permet à Fillon Maillet de prendre la 3e place du classement général de la Coupe du monde à Tarjei Boe. Même s’il espérait se battre pour le gros globe de cristal, le Jurassien, 20 fois dans le top 10 en 22 courses et auteur de sept podiums, réussit une saison d’une belle régularité.