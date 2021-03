Le joueur du Canet Diade Diarra face à Dimitri Payet lors de Canet-OM, le 7 mars 2021. — RAYMOND ROIG / AFP

En s’inclinant à Canet dimanche en Coupe de France, l’OM est tombé bien bas. Et le manque d’élégance de ses dirigeants en bord de terrain n’est pas là pour arranger les choses, en tout cas d’après la narration de l’histoire par les vainqueurs du soir. Invité par RMC à s’exprimer après la rencontre, le manager de Canet, Jordi Delclos, a confirmé une information relayée par le diffuseur Eurosport pendant le match, à savoir que Marseille a demandé l’évacuation d’une tribune à la mi-temps.

« Ils ont demandé qu’on évacue la tribune, que la pelouse soit tondue, qu’on arrose le terrain. On a refusé tout ça, s’enorgueillit Delclos. On était là pour gagner et faire notre match. » Le dirigeant de Canet nie par ailleurs avoir brisé le huis clos et martèle que les personnes qui, certes faisaient du bruit, étaient toutes accréditées. « On n’a pas percé le huis clos, on a exactement le nombre de personnes autorisées. Ça a chanté un petit peu, c’est vrai… » En tout, une cinquantaine de personnes ont assisté au naufrage de l’OM en 16es de finale de Coupe de France.