Novak Djokovic et Roger Federer — Andy Brownbill/AP/SIPA

Novak Djokovic marque des points dans la course au titre honorifique de plus grand tennisman de tous les temps. Récent vainqueur de son 9e Open d’Australie, le Serbe va faire tomber lundi un record de Roger Federer​, celui du nombre de semaines passées en tête de la hiérarchie mondiale. Nole va en effet entamer sa 311e semaine en tant que numéro 1 mondial, une de plus que le Suisse. Rafael Nadal est quant à lui bloqué à 209 semaines et à 34 ans, ce record semble hors de portée.

« Maintenant que je suis devenu le numéro 1 historique, je suis soulagé. Je vais pouvoir me concentrer principalement sur les Grands Chelems. Quand on vise la place de numéro 1, on est obligé de jouer, et de bien jouer, toute la saison », avait déclaré Djokovic le 21 février après sa victoire en finale de l’Open d’Australie, où il s’était assuré de rester au sommet de la hiérarchie mondiale le temps voulu pour établir un nouveau record.

La chasse au record de tournois du Grand Chelem

Si, malgré tous ses efforts souvent maladroits, il ne parviendra vraisemblablement jamais à conquérir les cœurs d’autant de supporteurs que ses deux grands rivaux, Djokovic vise désormais le record de titres en Grand Chelem : en remportant l’Open d’Australie pour la neuvième fois en février, il a décroché son 18e titre majeur et n’est plus qu’à deux longueurs du record de vingt, codétenu par Federer et Nadal.

« Evidemment que j’ai en tête de remporter d’autres titres du Grand Chelem et de battre des records. Jusqu’à ce que je me retire du circuit, je consacrerai la plus grande partie de mon attention et de mon énergie à décrocher d’autres titres majeurs », avait-il prévenu après la finale à Melbourne.