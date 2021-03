Place à l’épisode numéro 25 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord l’effet (ou pas) Antoine Kombouaré. Depuis l’arrivée du nouveau coach nantais, les Canaris n’ont toujours pas perdu, mais peinent encore dans le jeu, à l’image de leur deuxième mi-temps à Nîmes (1-1) dimanche. Est-ce l’homme de la situation pour l’opération maintien en Ligue 1 ? D’ailleurs, une question Twitter a été posée aux internautes : à quelle place voient-ils le FCN en fin de saison ?

#FCNantes Nouveau podcast Sans contrôle à partir de 17 h mardi ! #NOFCN Le sondage de la semaine: Le FCN est désormais 19e de Ligue 1, en position de descendre en Ligue 2. A quelle place imaginez-vous les Canaris en fin de saison? @SimonReungoat @JMBoudard @dphelippeau @pabard — Sans Contrôle (@PodcastNantes) February 28, 2021

Il sera aussi question des latéraux du FC Nantes (Dennis Appiah et Charles Traoré) en grande souffrance dimanche à Nîmes. Ont-ils tout simplement le niveau Ligue 1 ? « On aurait pu avoir des latéraux plus concernés par le jeu offensif », a pesté Kombouaré après la rencontre aux Costières.

Enfin, troisième débat : le rôle de Philippe Mao. A quoi sert vraiment le coordinateur sportif du FC Nantes, vu en compagnie de Franck Kita, le directeur général délégué du club, et le président Waldemar Kita, dans les tribunes aux Costières dimanche ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).

David Phelippeau