Yazici et le Losc sortent de la Ligue Europa — AFP

Battu par l’Ajax, Lille est éliminé de la Ligue Europa.

Le club nordiste peut nourrir des regrets car il aurait pu s’imposer aux Pays-Bas.

Eliminé de la Ligue Europa, le club nordiste va pouvoir désormais se concentrer entièrement à la quête du titre de champion de France

Comme toujours ou presque ces dernières années, le PSG sera donc le dernier représentant du foot français en coupe d'Europe. Battu jeudi à Amsterdam (2-1) en 16e de finale retour, le Losc a dit adieu à la Ligue Europa non sans regrets.

Car le club nordiste a livré une belle prestation sur la pelouse de l’Ajax et ne méritait pas forcément cette défaite. Mais celle, logique, du match aller (1-2) aura pesé lourd comme le reconnaît Christophe Galtier.

« On ne peut pas faire qu’un bon match pour se qualifier »

« Ce qu’il faut retenir c’est que dans cette compétition-là et encore plus contre l’Ajax, on ne peut pas faire qu’un bon match pour se qualifier. Il faut être bon sur les deux matchs. C’est une leçon qu’il faut retenir. Je n’ai toujours pas la réponse à mes questions sur le premier match. Ce soir, j’ai apprécié la manière avec laquelle mes joueurs ont évolué. Sur la double confrontation, on est sanctionné dans les surfaces. Ce soir, nous nous sommes créé beaucoup de situations mais on n’a marqué qu’un but. Il y a de la déception, de la frustration mais j’ai aimé la manière dont l’équipe s’est comportée », reconnaît un coach nordiste qui n’a pas voulu se réfugier derrière un arbitrage très contestable pour expliquer cette élimination.

Une expérience européenne qui peut aider pour la Ligue 1

Pour effacer ces regrets européens, le club nordiste va pouvoir désormais se concentrer à fond sur le championnat. Leader de Ligue 1 à douze journées de la fin, le Losc peut croire au titre de champion. La fin de l’aventure continentale et des matchs en semaine vont alléger un peu le calendrier lillois. Et l’expérience accumulée pourrait bien être un plus pour la fin de saison.

« On a joué l’Europe à fond. On a fait un très bon parcours dans une poule difficile avec un match référence à San Siro contre le Milan AC (0-3). La coupe d'Europe sert à imprégner les joueurs du haut niveau en termes d’intensité, de tactique, de détermination. J’ose espérer qu’elle va nous servir pour ce qui nous reste dans cette fin de saison. », lâche Christophe Galtier. Premiers éléments de réponse dès ce dimanche (17 heures) face à Strasbourg au stade Pierre Mauroy.