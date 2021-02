Ça a été dur, très dur même, mais l’essentiel est là. Les basketteurs français, brouillons pendant plus de vingt minutes, se sont qualifiés pour le championnat d'Europe 2022 grâce à leur victoire arrachée en fin de rencontre face au Monténégro 73 à 71, samedi soir à Podgorica. Les joueurs de Vincent Collet ont signé un quatrième succès en cinq matchs de qualifications, et affronteront la Grande-Bretagne, également qualifiée pour l’Euro 2022, lundi en fin d’après-midi (17h00) dans la bulle monténégrine pour la première place de leur groupe.

La victoire de la Grande-Bretagne samedi en fin d’après-midi contre l’Allemagne (83-81) avait mis de la pression et un gros enjeu sur le match de l’équipe de France, les Monténégrins étant obligés de s’imposer pour éviter l’élimination, et les Bleus pouvant se retrouver dans une situation compliquée en cas de défaite. Et cette pression s’est vue, avec un début de match raté, donc.

Merci Heurtel et Cordinier

Les Bleus ont couru après le score toute la rencontre, et c’est Thomas Heurtel, 16 points et meilleur marqueur pour son retour en équipe de France 18 mois après son dernier match sous le maillot bleu en août 2019, qui a inscrit le panier à trois points leur permettant de prendre enfin les commandes de la rencontre (65-64, 36e). La fin de match a donné lieu à un chassé-croisé entre les deux équipes, et c’est finalement le panier à deux points suivi du lancer franc inscrit par Isaïa Cordinier dans la dernière minute qui a donné un avantage décisif de trois points aux Bleus (71-68).

L'Euro de basket, initialement prévu à l’automne 2021, a été reporté d’une année du 1er au 18 septembre 2022, en raison de la pandémie de Covid-19 et du report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021 (23 juillet-8 août). A l’automne 2022, les Bleus, médaillés de bronze au Mondial 2019, voudront effacer la contre-performance de l’Euro 2017 et l’élimination en huitièmes de finale contre l’Allemagne.

N.C. avec AFP