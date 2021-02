Losc-Ajax EN DIRECT : Après Paris, Lille veut briller sur la scène européenne...Suivez le match avec nous à partir de 20h30

20h38 : Du côté de l’Ajax, on a l’équipe annoncée. Avec là aussi des absents et pas des moindres. Le gardien Onana, suspendu un an pour dopage (Bizarre car chacun sait qu’il n’y a pas de dopage dans le foot). Et surtout l’absence de Sebastien Haller, le meilleur buteur du club. Il n’est ni blessé, ni suspendu mais victime d’une erreur administrative. Le Pierre Richard de l’Ajax a oublié de l’inscrire en Ligue Europa. True story.