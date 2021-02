Alexis Pinturault a glané sa deuxième médaille des Mondiaux à Cortina, le 15 février 2021. — Marco Tacca/AP/SIPA

L’Autrichien Marco Schwarz a remporté à 25 ans lundi son premier titre mondial en dominant le combiné des Championnats du monde de ski alpin à Cortina d’Ampezzo (Italie), devant le Français Alexis Pinturault et le Suisse Loïc Meillard. Schwarz a réalisé le meilleur temps à l’issue d’une manche de super-G et d’une manche de slalom pour s'imposer de 4/100 devant Pinturault, tenant du titre, et de 1 sec 12 devant Meillard.

Une faute fatale en slalom

Le Tricolore, deuxième à l’issue du super-G matinal, a commis une grosse faute d’intérieur au milieu du tracé qui ne lui a pas permis de conserver sa couronne glanée en 2019 à Are (Suède). A 29 ans, il empoche une cinquième médaille mondiale après le bronze du super-G jeudi. Il aura encore deux chances de faire mieux cette semaine avec le Géant et le slalom.

Le Canadien James Crawford, surprenant meilleur temps du super-G, a terminé quatrième sur une piste glacée, où plusieurs cadors – Kriechmayr, Mayer… – sont partis à la faute. Le Français Victor Muffat-Jeandet s’est classé sixième à 3 sec 19. Le troisième Tricolore en lice, Nils Allègre, légèrement touché après le super-G, n’a pas pris le départ du slalom.