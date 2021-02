Mondiaux EN DIRECT: Anaïs Chevalier 2e temps provisoire!.. Mais le podium n'est pas encore gagné...

13h30: Place aux dames aujourd'hui, donc, avec quatre Françaises engagées. Julia Simon, Justine Braisaz et les deux Anaïs, Chevalier et Bescond. On ne peut pas dire qu'elles aient particulièrement brillé dans ce format cette saison (un seul podium, pour Chevalier, et deux quatrième place pour Simon et Braisaz), mais encore une fois, les Mondiaux c'est sur un jour, tout est ouvert on l'a bien vu hier avec la craquante des Norvégiens.