Luis Henrique, le jeune ailier de l'Olympique de Marseille. — VSPress/SIPA

L’OM affronte l’AJ Auxerre ce mercredi à 14h45 en 32e finale de la Coupe de France.

Les Marseillais sont privés de Payet, suspendu, et de Milik, blessé, une chance de voir le jeune Luis Henrique enfin titulaire ?

L’heure ou jamais pour Luis Henrique ? L'Olympique de Marseille se déplace ce mercredi à Auxerre en 32e finale de Coupe de France, dans une compétition qui revêt une importance particulière pour les Marseillais, distancés du podium en Ligue 1. Mais Nasser Larguet, l’entraîneur intérimaire depuis la mise à pied d’André Villas-Boas ne pourra compter ni sur Dimitri Payet, exclu contre Paris dimanche, ni sur Milik, encore trop juste après sa blessure. L’occasion rêvée de voir le jeune Luis Henrique ?

« Dans le groupe, il y sera. Je le découvre, il a des belles qualités, de la puissance, une bonne technique. Il a pris des risques contre Paris en frappant au but. C’est un joueur qui aura sa chance », a avancé Nasser Larguet. Le coach a d’ailleurs souligné l’importance pour son équipe d’être plus présente dans sa surface, et dans la surface adverse : « Les deux problèmes, ce sont nos 20 mètres et les 20 mètres adverses. On fait des belles choses entre les deux surfaces, mais on doit avoir plus de personnalité dans ces zones ».

Contre le PSG, autant de ballons touchés en douze minutes, que Germain en 56

Contre Paris, Valère Germain, titulaire en attaque, a touché 18 ballons, quand Dario Benedetto en a lui touché neuf. Luis Henrique, qui a joué 12 minutes à la place de Florian Thauvin en a touché 18, soit autant que Germain qui a joué 44 minutes de plus, et deux fois que Benedetto, en jouant 34 minutes. Et il a tiré une fois au but, autant que Germain, quand Benedetto n’a pas tiré du match.

Des statistiques qui devraient convaincre le staff Marseillais, mais Luis Henrique n’a joué que des brides de matchs sous AVB, et n’est rentré qu’à la 86e contre Lens, et à la 78e contre le PSG avec Larguet, qui est resté évasif sur le sort réservé au brésilien contre Auxerre.

« Pour l’instant je n’ai pas arrêté l’équipe. Quand un joueur sort sur blessure ou sur suspension, ça donne la chance à un autre. Et ça nous permet de voir les qualités que peut apporter ce type de joueur ou un autre joueur. On a pas mal d’options », a expliqué Nasser Larguet, sans convaincre d’une possible titularisation.

« C’est dur de ne pas le mettre titulaire »

Avec la suspension de Payet, le départ de Radonjic et la blessure de Milik, l’Olympique de Marseille n’a finalement pas tant d’options que ça. « S’il ne le titularise pas là, il ne le titularisera jamais, estime Téo, qui suit de près le joueur depuis son arrivée. Larguet a vu sa bonne entrée contre Paris, et l’a dit donc, c’est dur de ne pas le mettre titulaire. Il fait des trucs simples, sans partir dans des dribbles à la Radonjic pour montrer qu’il peut jouer dans un collectif. »

Et ce n’est pas sa seule titularisation, contre Porto, en Ligue des champions, qui lui a permis de montrer ses qualités. Un cadeau empoisonné pour Sarah, abonnée chez les South Winners. « Tu le mets contre une équipe très solide en face, contre qui c’est difficile de se montrer. Il ne connaissait pas ce niveau, et on n’était déjà pas bien à cette période », considère-t-elle. Pour Téo, c’était carrément « l’envoyer au feu, je ne compte même pas ce match comme une titularisation. C’était un moyen de dire, " arrêtez de me gonfler avec Henrique, vous voyez qu’il n’est pas prêt " ». L’est-il maintenant ? Il lui faudra plus de 10 minutes de jeu pour enfin pouvoir le prouver.