Le milieu du Dinan Léon FC Anthony Vermet a inscrit un superbe retourné en Coupe de France le 7 février 2021. — Capture d'écran Besport

On jouait la 79e minute d’un match disputé dimanche à l’occasion du 7e tour d’une Coupe de France largement remaniée. Le score entre la Saint-Pierre Milizac (Finistère) et le Dinan Léon FC (Côtes d’Armor) était encore de 0-0 quand il a lancé sa jambe. Avec son numéro 11 dans le dos, Anthony Vermet est parti à la renverse pour envoyer un superbe retourné que le gardien de Milizac n’a pu qu’effleurer. Un but qui ne suffira pas à accrocher la victoire mais permettra à son équipe de se qualifier aux tirs au but et de se hisser au tour suivant.

Repérée par le journaliste de L’Equipe Didier Roustan et relayée sur les réseaux sociaux, la séquence vidéo a fait sourire son auteur. « Ce fut plus un réflexe que quelque chose de préparé. Le ballon est dévié au premier poteau par un adversaire et revient légèrement derrière moi. Je pense que c’était le geste à tenter. Ici ça m’a souri mais neuf fois sur dix, c’est dans les nuages », glisse le milieu offensif de Dinan.

Fan de Djibril Cissé

Arrivé il y a trois ans dans les Côtes d’Armor après douze ans passés à l’US Saint-Malo, Anthony Vermet s’amuse de cette petite notoriété. « Si on m’avait dit dimanche soir que ce but prendrait de telle proportion, j’aurais rigolé. C’est la première fois que je mets un but sur un tel geste. Il m’arrive d’en tenter quelques-uns à l’entraînement mais ils ne finissent pas souvent au fond ! Un de mes joueurs préféré quand j’étais plus jeune était Djibril Cissé, donc je suis vraiment content d’avoir marqué un tel but ». Le milieu de 27 ans a-t-il planté le plus beau pion de sa carrière ? Pas certain. En 2016, il avait déjà inscrit son premier but en N2 d’un missile de 25 mètres sous la barre.

Pour lui, comme pour ses copains, la Coupe de France aura permis de retrouver le chemin des terrains. Grâce à la victoire arrachée aux tirs au but, les pensionnaires de Nationale 3 (cinquième division nationale) de Dinan-Léon poursuivent l’aventure et s’offrent le droit de continuer à jouer au foot. Jamais un parcours en coupe n’avait été aussi important.