FOOTBALL Les joueurs et les entraîneurs ont tous eu un petit mot pour la chaîne du groupe Mediapro, qui a diffusé son dernier match dimanche soir

Le plateau de Téléfoot peu avant le lancement de la chaîne, le 18 août 2020. — BERTRAND GUAY / AFP

Et Téléfoot devint un écran noir le 7 février 2021, aux alentours de minuit. Plusieurs semaines après l’abandon des créances de Mediapro, la chaîne a terminé sa courte existence par la diffusion d’un classico en forme de feu d’artifice. Tout au long de la journée du dimanche, plusieurs acteurs de notre bonne vieille Ligue 1 ont tenu à rendre hommage au professionnalisme de la centaine de journalistes et techniciens qui a œuvré depuis le mois de septembre.

« J’ai adoré collaborer avec vous, a ainsi lâché le toujours très classe Christophe Galtier, entraîneur de Lille, après la victoire à Nantes (0-2). J'ai adoré vos analyses en plateau, la manière dont vous avez abordé la Ligue 1 avec professionnalisme et bienveillance. J’espère qu’on va se recroiser sur d’autres chaînes. Vous avez été exemplaires jusqu’au bout ».

Un peu plus tard dans la soirée, c’est Mbappé, le premier buteur d’OM-PSG, qui y est allé de son petit mot d'encouragement​ : « Merci à vous parce que je sais que ce n’est pas facile. Je vous souhaite à tous de vraiment pouvoir rebondir, de retrouver quelque chose de bien, à la hauteur de ce que vous avez fait ici. On a pris beaucoup de plaisir à regarder les chaînes. On espère que du bonheur pour la suite en espérant vous revoir très vite. »