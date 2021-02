FOOTBALL Mauricio Pochettino, l'entraineur du PSG, est revenu sur la polémique autour de la non titularisation de Neymar lors de la victoire face à l'OM à cause d'une gastro entérite

Alvaro a du se sacrifier pour arrêter Neymar, très en jambes malgré sa gastro. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le Paris Saint-Germain s'est tranquillement imposé 2 buts à 0 contre l'Olympique de Marseille lors de la 24e journée de Ligue 1.

Mauricio Pochettino, l'entraineur du PSG a confirmé que Neymar n'était pas titulaire à cause d'une gastro-entérite.

Au stade Vélodrome,

Gastro ou gueule de bois ? Mauricio Pochettino est revenu sur la non-titularisation de Neymar, à l’issue de la victoire du PSG contre l’OM, dimanche soir au stade Vélodrome pour la 24e journée de Ligue 1. Le brésilien était sur le banc des remplaçants au coup d’envoi à cause d'une gastro-entérite selon le PSG, mais beaucoup s'interrogeaisnt sur la véracité de la nature de la maladie, survenue au lendemain son anniversaire.

Neymar est finalement rentré à la 65e a la place d'Icardi. Une entrée en jeu pleine de tonicité puisque qu'il a rapidement fait la différence grâce à sa vitesse et à sa technique. Son meilleur ennemi, Alvaro, a meme du se sacrifier pour éviter un but du brésilien, synonyme de blessure pour le défenseur espagnol. De quoi raviver les questions sur la véritable explication de sa non-titularisation.

« Tout est fait avec transparence »

« Si on dit qu’il a une gastro, c’est qu’il en a une. On est transparent. Il n’était pas titulaire parce qu'il n'était pas à 100 %. Je comprends ta question, et j'y réponds avec beaucoup de respect. Mais si le club a communiqué sur sa maladie, c'est avec transparence. Il a vomis, il était vraiment malade et il a joué 30 minutes parce qu'avec mon staff on a jugé qu'il en était capable. Tout est fait avec transparence », a insisté l'entraineur parisien.

Ses compères d’attaque avaient de toute facon fait le taf, en insrivant rapidement un premier but grâce à la vitesse de Mbappé sur contre-attaque (6e), puis grâce au génie, ou à la chance d'Icardi qui a réussi a lober Mandanda grâce à une reprise du dos (22e). De quoi gérer tranquillement cette « victoire importante pour le club », selon Pochettino, qui ressemblait à un tour de chauffe avant d'affronter le Barça en Ligue des champions.

Ce que réfute l'entraineur du PSG. « On était focalisé sur ce match. Notre point de concentration c'est le match du jour. On ne pense pas à préparer le Barça, on doit se focaliser sur nous même et être forts à chaque match. On doit jouer pour gagner, sans penser au match d'après », souhaite t-il. Avant de retrouver la Ligue des champions, le PSG devra affronter Caen, mercredi en Coupe de France, puis Nice samedi prochain en Ligue 1.