Les supporters du VAFC ne supportent plus la situation de leur équipe. — M.Libert / 20 Minutes

Changement d’ère au VAFC ? D’après les informations de la Voix du Nord, le groupe immobilier Fiducim serait candidat au rachat du club du Hainaut, actuel huitième de Ligue 2. Une offre de reprise a atterri sur le bureau du président actuel Eddy Zdziech, en poste depuis 2014 et de plus en plus critiqué par les supporters.

Eddy Zdziech est-il prêt à partir ?

Fiducim serait prêt à investir 20 millions d’euros en trois ans dans les caisses du club. Le groupe immobilier pourrait aussi racheter le centre d’entraînement du VAFC et à aménager les abords du stade du Hainaut ? Reste à savoir si Eddy Zdziech, président et actionnaire majoritaire du club, est prêt à quitter le navire. Il y a deux ans, ne offre de la société suisse III Sport Invest menée notamment par l’ancien ministre Eric Besson n’avait pas abouti notamment à la suite de la rétractation d’Eddy Zdziech qui avait finalement décidé de rester aux commandes. Bis repetita ?