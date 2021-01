Tom Brady, le 24 janvier 2021. — Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chiefs-Buccaneers sera l’affiche alléchante du 55e Super Bowl : Kansas City a écarté Buffalo (38-24) dimanche et défendra son titre contre Tampa Bay, qui s’est imposé à Green Bay (31-26) plus tôt et jouera cette finale à la maison, le 7 février.

Dixième finale pour Brady à 43 ans

Un choc intergénérationnel aura lieu en Floride. D’un côté Tom Brady, depuis longtemps entré dans la légende de la NFL et qui tentera à 43 ans d’être sacré pour la 7e fois en dix participations à un Super Bowl. De l’autre, Patrick Mahomes, 25 ans, dont le talent éclabousse la ligue depuis trois saisons (MVP 2018) et qui fut renversant lors de la dernière finale remportée contre les 49ers de San Francisco (31-20).

La franchise du Missouri briguera son 3e trophée Vince Lombardi (1970, 2020), celle de Floride son 2e (2002), avec, qui sait, un avantage, puisqu’elle jouera en son Raymond James Stadium. C’est la première fois en 55 éditions qu’un finaliste « reçoit ». Les Bucs ont mérité cet honneur, parvenant à faire déjouer les pronostics​ qui voyaient plutôt Green Bay s’imposer en son Lambeau Field, garni d’environ 6.500 fans autorisés à se tenir à distance, coronavirus oblige.

« Cela a été un long processus pour toute l’équipe, et aujourd’hui, c’était juste un grand effort collectif. Notre jeu a été sporadique, mais la défense est montée en puissance et nous allons en avoir besoin à nouveau dans quelques semaines », a commenté Brady.