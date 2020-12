Karim Benzema — Bernat Armangue/AP/SIPA

Zinédine Zidane ne sera pas le premier entraîneur du Real Madrid à échouer à passer en 8es de finale de Ligue des champions au XXIe siècle. Du moins pas cette année. L’entraîneur merengue peut dire pour ça merci à Karim Benzema, dont le réveil et le doublé contre le Borussia Monchengladbach permettent au Real de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Mieux, les Espagnols terminent premiers de leur groupe à la faveur du nul entre le Shakhtar et l’Inter. Une bien belle soirée pour Zizou, qui n’a pas manqué de saluer son héros.

« Ce que fait Karim, ça ne m’impressionne pas… Enfin si, ça m’impressionne toujours, mais je suis pas surpris de ce qu’il fait. Je ne sais même plus ce qu’il est, si c’est un attaquant, un 10, un 9 et demi… Il fait tellement de choses sur le terrain que c’est magnifique de le voir comme ça. »

Benzema ne veut rien lâcher

Karim Benzema s’est lui montré heureux de son doublé, mais, comme sur le terrain, il n’oublie pas ceux qui l’entourent. Surtout pas un Zidane menacé de licenciement. « On avait besoin d’une victoire pour la confiance. On en ressort tous plus forts. […] On est une famille, on travaille tous ensemble. Les matchs sont difficiles, mais on va continuer. On est sur la bonne voie », a déclaré l’attaquant français.