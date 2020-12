Manchester City-OM EN DIRECT : Un exploit ou rien pour voir la Ligue Europa ? Germain titulaire en pointe

20h57: Ah on pourrait avoir droit à une petite variante tactique en fonction du scénario. Un homme plein de mystères le Portugais

Villas-Boas sur la compo : "On a testé les deux systèmes (défense à quatre ou à cinq), on est prêt pour les deux systèmes, on peut changer si c'est possible. On verra aussi ce que propose City" #CITYOM