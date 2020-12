Krasnodar - Rennes EN DIRECT : Une victoire pour continuer en Ligue Europa... Suivez le match décisif en live

10e: On rappelle le deal de ce match, comme Rennes et Krasnodar ont fait nul à l'aller et ont perdu tous leurs matchs en dehors de ça, ils ont tous les deux 1 point. Une victoire de Rennes, tout comme une victoire de Krasnodar, leur assurait donc de terminer 3e avant le dernier match car il serait devant au goal average particulier.

En cas de nul, en revanche, il faudrait attendre la dernière journée pour savoir.