Véritable miraculé après le violent accident subi dimanche lors du GP de Bahreïn, Romain Grosjean a tenu à envoyer un message à ses soutiens depuis sa chambre d’hôpital. « Salut à tous, c’est juste pour vous dire à tous que je vais bien… Enfin à peu près, a rectifié le pilote après avoir vu ses mains dans leur bandage. Merci pour vos messages, je n’étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense maintenant que c’est le truc le plus génial en F1, car sans ça je ne serais pas aujourd’hui là pour vous parler. Merci au staff médical. J’espère vous écrire des messages pour vous donner bientôt de mes nouvelles ».

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi