SCO Angers - OL EN DIRECT : Delerue sauvé par le VAR après avoir sifflé un penalty hors sujet en faveur de Lyon (0-0)…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Avant le Losc-Lorient de ce soir (21 heures), on va vous faire vivre un match qui pourrait compter pour les Lyonnais (6es) à Angers (9e), à partir de 17 heures. Déjà car le dernier déplacement de la bande à Memphis Depay remonte à octobre 2018 (et oui, c’est la bizarrerie d’une saison dernière interrompue en pleine épidémie de Covid-19). Mais aussi car après avoir méchamment galéré en début de saison, l’OL reste sur trois victoires et un nul à Lille en Ligue 1. Au vu de l’effectif hyper fourni des Lyonnais pour ne disputer que le championnat, on n’est pas loin de penser que les absences (pour suspension) de Maxwel Cornet et de Karl Toko Ekambi, ce dimanche à Angers, ne sont en rien des mauvaises nouvelles. Un nouveau succès de l’OL permettrait aux hommes de Rudi Garcia de retrouver le podium pour la première fois depuis la 1ere journée de L1. Côté Angers, il manque Mangani (suspendu), ainsi que Bamba, Boufal, Cabot et Ebosse (blessés), et l’opportunité est belle pour dépasser Lyon, se rapprocher du Top 5 et faire parler de ce SCO souvent sous-estimé. Allez, on se retrouve très vite pour découvrir tout ça avec vous, et vous présenter les compos dès 16h45.

» Pour vibrer avec nous devant cet Angers-OL, rendez-vous par ici ce dimanche dès 16h45, avec un coup d’envoi à 17 heures…