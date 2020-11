Haaland remporte le titre de Golden Boy — Martin Meissner/AP/SIPA

Les prétendants au Golden Boy étaient nombreux cette année, mais on voyait mal comment le titre honorifique de meilleur jeune, décerné par Tuttosport, pouvait échapper à Erling Haaland​. Le Norvégien de Dortmund a été récompensé pour son entrée fracassante en Bundesliga. Ses 27 buts en 29 matchs au BVB l’ont propulsé au sommet d’un podium où figurent tout de même Ansu Fati et Alphonso Davies. Haaland succède au Portugais de l’Atlético de Madrid, João Félix.

Erling Haaland 🇳🇴 remporte le Golden Boy 2020 ! 🏆

Trophée venant récompenser le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année.

Depuis sa création en 2003, il s'agit du premier joueur nordique sur le podium et à le remporter.

Dejan Kulusevski 🇸🇪 termine 6e.

Bonne nouvelle pour la France du football, Eduardo Camavinga termine à la 5e place du Golden Boy 2020, et on l’imagine clairement au sommet de la hiérarchie juvénile dans les deux ans à venir s’il poursuit sa progression, comme ont pu le faire avant lui Mbappé, Martial et Pogba.