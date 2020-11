Ustyugov, ici en 2014 — Darko Bandic/AP/SIPA

Sans grande surprise, Evgeny Ustyugov a décidé de faire appel de sa suspension pour dopage. Celle-ci lui avait été infligée par le TAS au mois d’octobre et annule tous ses résultats entre 2010 et 2014, mettant en péril ses titres olympiques. En cas de rejet de l’appel, Martin Fourcade​ pourrait ainsi récupérer une sixième médaille d’or olympique sur la mass-start de Vancouver.

« Evgeny Ustyugov a fait appel de la décision de la chambre antidopage du TAS », a déclaré Alexeï Panitch à l’agence de presse Ria Novosti, ajoutant ne pas connaître la date de l’examen de l’appel. Ustyugov a été suspendu par la chambre antidopage du TAS à la suite de l’analyse de son passeport biologique entre 2010 et 2014, qui a fait apparaître l’utilisation « d’une substance ou d’une méthode prohibée ».

Déjà une médaille d’or perdue

Ustyugov, 35 ans, risque de perdre deux médailles acquises aux Jeux olympiques 2010 de Vancouver (l’or dans la mass start et le bronze dans le relais) et deux aux Mondiaux-2011 de Khanty-Mansiysk en Russie (argent dans la mass start et dans le relais). C’est la deuxième sanction du biathlète russe, condamné en février dans un premier dossier pour dopage à l’oxandrolone (un stéroïde), lui faisant déjà perdre une médaille d’or obtenue en relais aux Jeux olympiques 2014 de Sotchi.