Ray Clemence, le gardien du grand Liverpool au tournant des années 1970-1980 et de l'équipe d'Angleterre, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé dimanche la fédération anglaise de football.

Recruté en 1967 par le mythique Bill Shankly, Clemence a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions (1977, 1978, 1981), deux coupes de l'UEFA (1973, 1976) et cinq championnats d'Angleterre avec les Reds.

We are deeply saddened to report the passing of legendary former goalkeeper Ray Clemence.



We extend our deepest sympathies to Ray's family and many friends throughout the game at this sad time.