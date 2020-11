Paris-Bercy EN DIRECT : Après Tsitsipas, Humbert peut-il taper Cilic ? Il commence par un break

14h43: On est qu'en 8e de finale, mais on avait très envie de continuer à vous faire découvrir la relève tricolore après Gaston. Humbert est clairement deux crans au-dessus. Ca fait déjà deux ans qu'il progresse régulièrement, et il fait partie des 5/6 joueurs vraiment en confiance sur cette fin de saison. Il vient de gagner son premier tournoi à Anvers.