Des joueurs de l'Olympique de Marseille lors du match de Ligue 1 contre Lille au stade Vélodrome, le 20 septembre 2020. — Daniel Cole/AP/SIPA

Il aura fallu attendre pas moins de sept ans pour réentendre raisonner les chants des supporters marseillais lors d’un match de Ligue des champions. Et pour son grand retour dans la compétition ce mercredi à 21 heures, l’OM va affronter l’Olympiakos Le Pirée. Sur la pelouse grecque, les Phocéens trouveront face à eux un ex-Marseillais : Mathieu Valbuena, devenu à 36 ans le maître à jouer de l’Olympiakos.

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour la 1ère journée de @ChampionsLeague ⭐️ #UCL #OLYOM pic.twitter.com/F0OlABoV0x — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2020

L’atout de l’histoire du club

L’entraîneur portugais André Villas-Boas, le premier à croire en ce rêve de Ligue des champions, a ramené le club sur le devant de la scène européenne. Il avance modestement, face à un rival plus habitué à jouer cette épreuve, éliminé de justesse l’an dernier dans un groupe difficile, avec le Bayern, Tottenham et l’Étoile Rouge de Belgrade. Mais l’OM a pour lui l’histoire, avec « l’étoile dorée qui est au-dessus du blason », célébrant le triomphe de 1993.

Marseille compte aussi des joueurs revanchards qui n’ont pas disputé depuis longtemps la compétition, tels Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin. Pour Pedro Martins, l’entraîneur portugais des « Erythrolefki » (rouges et blancs), son équipe, l’OM et Porto partent sur la même ligne pour la seconde place qualificative du groupe C, Manchester City étant favori.