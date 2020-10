Lille-Lens EN DIRECT : Yilmaz ouvre les hostilités sur la première occaze du soir

Le temps file et il dit beaucoup de ce qu’est devenu le football français. Cinq ans que Lille et Lens ne se sont pas affrontés en Ligue 1, et un constat amer, quand même : aucun des 40 joueurs prévus sur la feuille de match ce dimanche ne faisait alors partie de l’effectif lillois ou lensois. Pas un seul joueur qui peut se prévaloir d'avoir déjà joué le derby du Nord​. Et ils ne pourront pas s’en vanter plus que ça à la fin, puisqu’un derby à huis clos n’est pas vraiment un derby. Mais ça ne doit pas gâcher le plaisir de voir à l’œuvre deux des plus belles équipes de ce début de saison. La force sûre des Lillois contre l’enthousiasme des Lensois, tellement heureux de retrouver la L1 qu’ils en oublient tout complexe. Franchement, on a envie de voir ça.

>> Rendez-vous à 20h30