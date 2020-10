Un audit sur la gestion du personnel au sein de la Fédération française de football a été lancé fin septembre, a indiqué mercredi à l’AFP la fédération, confirmant une information du New York Times qui évoque une « culture d’entreprise toxique ».

Celebrated for its successes on the field, France’s soccer federation hired a consultant to address complaints about top executives. He heard accusations of bullying, misbehavior and sexism. Via @tariqpanja and @Romain_Molina: https://t.co/jv1Xji3cU6