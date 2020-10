Dd va-t-il insister avec le losange contre la Croatie ? — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Peu emballante dimanche contre le Portugal (0-0), l'équipe de France défie la Croatie devant plusieurs milliers de supporters à Zagreb, mercredi soir en Ligue des nations, en espérant un réveil du maître à jouer Antoine Griezmann et de son attaque. S’il n’y a pas eu « beaucoup d’étincelles » au Stade de France, il y aura en tout cas de l’ambiance au stade Maksimir de la capitale croate, où sont attendus 7.000 fervents supporters de l'équipe au damier, « un peu d’hostilité » qui « va faire du bien » aux Bleus, selon leur capitaine Hugo Lloris.

« La présence des supporters, c’est positif. Ça va faire du bien aux joueurs français de se surpasser à travers l’adversité pour gagner ce match. On se servira de tout pour trouver l’énergie nécessaire afin de faire la performance adéquate et gagner. Tout est réuni pour un grand match et je pense que l’équipe de France devra être encore meilleure que contre le Portugal si elle veut gagner ».

Entraînement en Croatie à la veille du match ! 💪🇫🇷🇭🇷 pic.twitter.com/M4Qayar6j6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 13, 2020

Deschamps veut continuer à « élargir la palette des Bleus »

Cela ne devrait pas être bien difficile, contre une opposition a priori plus consentante défensivement que le coffre-fort lusitanien. A Zagreb, le sélectionneur pourrait être tenté de reconduire une partie de l'équipe qui a défié Cristiano Ronaldo dimanche au Stade de France, même si les joueurs du Bayern Munich ont un match à jouer dès jeudi en club, et ceux du PSG dès vendredi. Car pour lui, ce n’est pas « l’équilibre » qui a péché, ni la qualité des joueurs alignés, mais plutôt l’animation du jeu.

« J’élargis notre palette pour, à tout moment, pouvoir changer, en cours de match ou d’un match à l’autre. On doit être capable de garder un système qui a fait notre force, mais aussi d'apporter de la variété​ », s’est-il expliqué mardi. « J’ai considéré que septembre, octobre, novembre, était le moment de faire les choses différemment, pour avoir des réponses avant de basculer sur l’Euro en 2021. En mars, ce sera très proche. Il y a toujours des enseignements, des réponses, en tenant compte de l’opposition qu’on a aussi ».